В Псковской области меньше людей стали употреблять наркотики
В Псковской области снизилось число людей, употребляющих наркотические средства. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции с участием заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустама Кохана.
- Мы отмечаем снижение фактов употребления наркотиков и есть положительная тенденция в отношении наркообстановки, - подчеркнул сотрудник полиции.
Количество лиц, стоящих на учете из-за наркотиков, в регионе значительно меньше, чем аналогичные показатели по России. Это объясняется тем, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Псковской области закрыли 30% магазинов по продаже наркотиков через Интернет.
КСТАТИ
Сотрудники полиции ежегодно выявляют места в регионе, где показатель наркозависимых выше. Больше наркотиков в 2019 году употребляют жители Опочки, Великих Лук, Печор, Порхова, города Дно.
ИСТОЧНИК KP.RU