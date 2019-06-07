2019-06-07T17:35:56+03:00
Здоровье

В Псковской области меньше людей стали употреблять наркотики

Показатель числа наркоманов в регионе меньше, чем аналогичные показатели по России
Анна БЫСТРОВА
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Практически все люди, употребляющие наркотики, заражены ВИЧ инфекциейПрактически все люди, употребляющие наркотики, заражены ВИЧ инфекциейФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Псковской области снизилось число людей, употребляющих наркотические средства. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции с участием заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустама Кохана.

- Мы отмечаем снижение фактов употребления наркотиков и есть положительная тенденция в отношении наркообстановки, - подчеркнул сотрудник полиции.

Количество лиц, стоящих на учете из-за наркотиков, в регионе значительно меньше, чем аналогичные показатели по России. Это объясняется тем, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов Псковской области закрыли 30% магазинов по продаже наркотиков через Интернет.

КСТАТИ

Сотрудники полиции ежегодно выявляют места в регионе, где показатель наркозависимых выше. Больше наркотиков в 2019 году употребляют жители Опочки, Великих Лук, Печор, Порхова, города Дно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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