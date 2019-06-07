Самые большие коллективы приедут на псковскую Ганзу из Латвии

СЕГОДНЯ 17:53 2019-06-07T17:53:47+03:00

В составе некоторых из них около 100 человека

Изменить размер текста: A A

В Пскове 27 июня стартуют Ганзейские дни Нового времени. Они соберут гостей из многих европейских государств и городов Русской Ганзы. Как рассказала руководитель Ганзейской дирекции Татьяна Пустошкина, самые крупные по количеству участников коллективы приедут из Латвии. Если в среднем в состав заявленных творческих групп входят 20-30 человек, то из Латвии едут коллективы в несколько раз крупнее.

Так, из Лимбажи приедет 102 человека. Это и исполнители, и танцоры. 100 человек прибудет из Страупе (Латвия). Около 50 человек — из Цесиса (Латвия).

«У большинства коллективов есть свои райдеры на гастролях. Но они, как правило, технические. В них указано только оборудование, которое им необходимо для выступления: количество микрофонов, пюпитры, экраны для видеоряда», - добавила Татьяна Пустошкина.

Все коллективы выступят в Пскове с 27 по 30 июня на нескольких площадках. Большинство из них готовят несколько программ.

КСТАТИ

Ганзейские дни Нового времени — это не только культурная, но и большая деловая программа. В рамках фестиваля запланировано, в том числе, проведение экономического форума.

ИСТОЧНИК KP.RU