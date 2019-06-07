Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
Рейсы из Пскова в Сочи и обратно теперь выполняются дважды в неделю. Авиакомпания «Азимут» совершает полеты по вторникам и субботам, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.
Во вторник вначале борт летит из Сочи в Псков, вылет намечен на 15:25. Время полета - 3 часа. Затем в 19:15 самолет берет курс на черноморское побережье. В субботу возвращение в Сочи осуществляется чуть раньше - 19:05.
В ведомстве уточнили, что организация авиаперелетов возобновилась в Псковской области в октябре 2018 года. Первыми стали рейсы в Москву. В мае 2019 года первые самолеты отправились в Сочи. В перспективе планируется запустить самолеты в Калининград и Кавминводы.
Сейчас авиперелеты субсидируются из регионального бюджета. Перелеты в Сочи планируют софинансировать из бюджета Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU