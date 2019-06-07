2019-06-07T21:21:51+03:00
Общество

Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю

По вторникам и субботам пассажиры могут отправиться к морю и обратно
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Самолеты из Сочи в Псков и обратно теперь будут летать два раза в неделю.Самолеты из Сочи в Псков и обратно теперь будут летать два раза в неделю.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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Рейсы из Пскова в Сочи и обратно теперь выполняются дважды в неделю. Авиакомпания «Азимут» совершает полеты по вторникам и субботам, сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области.

Во вторник вначале борт летит из Сочи в Псков, вылет намечен на 15:25. Время полета - 3 часа. Затем в 19:15 самолет берет курс на черноморское побережье. В субботу возвращение в Сочи осуществляется чуть раньше - 19:05.

В ведомстве уточнили, что организация авиаперелетов возобновилась в Псковской области в октябре 2018 года. Первыми стали рейсы в Москву. В мае 2019 года первые самолеты отправились в Сочи. В перспективе планируется запустить самолеты в Калининград и Кавминводы.

Сейчас авиперелеты субсидируются из регионального бюджета. Перелеты в Сочи планируют софинансировать из бюджета Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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