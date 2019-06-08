СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-08T11:30:53+03:00

Трассу от Пскова до границы с Эстонией будут ремонтировать. Фото: скриншот из приложения "Яндекс-карты"

Работы будут вестись на участке с 15-го по 60-й километр

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В Псковской области на дороге Псков – Изборск – граница с Эстонией начнётся ремонт. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" представители организации-подрядчика "Росавтодор", в течение ремонтных мероприятий будут выполнены работы по устройству защитных слоев на всей протяженности выбранного участка.

Если конкретнее, то работы будут вестись на участке с 15-го по 60-й километр. При устройстве защитных слоёв будет использована современная технология «Сларри Сил»: поверхность дороги покроют эмульсионно-минеральной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты. Такой метод позволит обеспечить герметичность покрытия, восстановить необходимые характеристики и продлить срок эксплуатации трассы.

Окончание работ запланировано на начало сентября. На период их проведения на некоторых участках трассы будет вводиться ограничение скорости до 40 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU