Трассу от Пскова до границы с Эстонией будут ремонтировать
В Псковской области на дороге Псков – Изборск – граница с Эстонией начнётся ремонт. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" представители организации-подрядчика "Росавтодор", в течение ремонтных мероприятий будут выполнены работы по устройству защитных слоев на всей протяженности выбранного участка.
Если конкретнее, то работы будут вестись на участке с 15-го по 60-й километр. При устройстве защитных слоёв будет использована современная технология «Сларри Сил»: поверхность дороги покроют эмульсионно-минеральной смесью, заполняющей небольшие трещины и пустоты. Такой метод позволит обеспечить герметичность покрытия, восстановить необходимые характеристики и продлить срок эксплуатации трассы.
Окончание работ запланировано на начало сентября. На период их проведения на некоторых участках трассы будет вводиться ограничение скорости до 40 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU