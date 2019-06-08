Губернатор Псковской области поздравил социальных работников с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 13:06 2019-06-08T13:06:34+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов социальной защиты региона с профессиональным праздником. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации области, Михаил Ведерников отметил, что различные меры государственной социальной поддержки получают более трехсот тысяч жителей региона: инвалиды, ветераны войн, ветераны труда, многодетные семьи и другие. Именно поэтому, подчеркнул он, более чем половина областного бюджета идёт на социальные расходы, а важнейшим направлением государственной политики является сохранение и выполнение обязательств перед этими членами общества.

-Всё это накладывает особую ответственность на четыре тысячи работников социальной сферы региона. Своим благородным и тяжёлым трудом вы выполняете чрезвычайно широкий спектр задач, - отметил губернатор.

Полный текст поздравления можно прочитать на сайте администрации Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU