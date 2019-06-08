2019-06-08T14:48:21+03:00
Звезды

Главный День Пушкинской поэзии и русской культуры стартовал в Пушкиногорском районе

В церемонии открытия участвовал губернатор региона Михаил Ведерников
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Главный День Пушкинской поэзии и русской культуры стартовал в Пушкиногорском районе. Фото: АПОГлавный День Пушкинской поэзии и русской культуры стартовал в Пушкиногорском районе. Фото: АПО
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Главный День Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно стартовал е в сельце Михайловское. Как передает корреспондент "Комсомольской Правды - Псков" с места действия,в составе праздничной колонны участвовали делегации всех 26 муниципальных образований Псковской области. В параде также поучаствовали 220 человек в образе поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Первой проследовала хозяйка праздника, делегация Пушкиногорского района во главе с художественным руководителем Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, заслуженным деятелем искусств России Гедиминасом Тарандой на бричке.

За парадом наблюдали сотни зрителей и почетные гости праздника: Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, советник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой и другие высокпоставленные гости.

Креативность участников шествия оценивало специальное жюри. В конце праздника лучшим будут вручены памятные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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