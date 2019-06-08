СЕГОДНЯ 17:40 2019-06-08T17:40:33+03:00

В Пскове ищут очевидцев ДТП с участием мотоциклиста и девочки на велосипеде. Фото: "Яндекс"

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Управление УМВД ГИБДД по городу Пскову ищет очевидцев наезда на девочку-велосипедистку. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе ведомства, происшествие произошло 4 июня 2019 года.

4 июня текущего года в четыре часа дня у дома №39 по улице Ленинградской неизвестный мотоциклист совершил наезд на девочку, 2007 года рождения, которая на велосипеде выезжала с прилегающей дворовой территории. Мотоциклист поспешил скрыться с места ДТП. К счастью, пострадавшая девочка не получила серьезных травм и из травмпункта отпущена домой.

Всех, кто стали очевидцами произошедшего или владеют какой-либо информацией о данном дорожно-транспортном происшествии, просят обратиться по телефонам: 29-25-83, 29-25-82 или 02. Также можно лично придти в любое отделение полиции и лично поделиться всеми данными.

ИСТОЧНИК KP.RU