Около 27 тысяч человек побывали в сельце Михайловском на празднике пушкинской поэзии

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-09T10:33:52+03:00

Заяц из сена был очень популярен у взрослых и детей. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Поэтическую поляну Дней пушкинской поэзии и русской культуры в сельце Михайловском Пушкинских Гор 8 июня посетили 26 тысяч 700 человек, об этом сообщило ПАИ со ссылкой на пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидию Токареву. По ее словам порядка 8 тысяч человек посетили экскурсии по паркам и домам-музеям заповедника.

Лидия Токарева рассказала, что в течение дня популярным у зрителей стало выступление исполнителей классической музыки, Псковского симфонического концерта, большой интерес вызвала гусарская площадка, деревенька Зуёво. Там можно было позвонить в колокола, познакомится с домашней скотиной, распилить бревно, сплести из соломы детские игрушки. Много зрителей привлек балетный спектакль на поляне. Его смотрели несколько сотен зрителей.

Большое количество зрителей собрал концерт на сцене на воде с участием Виктории и Антона Макарских, Имперского русского балета и других коллективов, который завершил центральный день празднования Дней пушкинской поэзии и русской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU