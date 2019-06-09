На четырех участках федеральных трасс в Псковской области изменился скоростной режим

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-09T13:44:00+03:00

ГИБДД сообщило об изменении скорости на трассах в сторону Эстонии, Латвии и Белоруссии

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Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, ограничение ввели в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 621 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации».

Максимальную скорость изменилась на следующих участках:

- на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» «Москва-Волоколамск-граница с Латвийской Республикой» км 590+269 – км 591+556, км 592+000 – км 593+846, км 594+790 – км 599+165, км 599+575 – км 602+334, км 604+943 – км 605+933, км 606+401 – км 607+950, км 608+365 – 610+600 ограничена максимальная скорость до 110 км/ч.;

- на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-56 «Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков» км 121+140 – км 139+000, км 121+140 – км 122+950, км 125+371 – км 126+237, км 126+747 – км 127+321, км 129+100 – км 131+542, км 133+404 – км 135+394, км 135+794 – км 136+161, км 136+561 – км 137+262, км 138+380 – км 139+000 ограничена максимальная скорость до 110 км/ч.;

- на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия км 303+961 – км 305+869, км 316+100 – км 316+730, км 317+130 – км 319+060, км 319+885 – км 320+950, км 321+470 – км 323+090, км 323+400 – км 324+000, км 327+000 – км 327+947 ограничена максимальная скорость до 110 км/ч.;

- на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-212 Псков –Изборск – граница с Эстонской Республикой км 32+100 – км32+633, км 33+044 – км 33+442, км 35+886 – км 38+321, км 38+869 – км 39+058, км 41+126 – км 42+171, км 42+572 – км 43+709, км 48+180 – км 48+940 ограничена максимальная скорость до 110 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU