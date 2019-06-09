В Псковском районе в нескольких деревнях появилось освещение на пешеходных переходах

СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-09T18:35:16+03:00

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Освещение наземных пешеходных переходов на автомобильных дорогах регионального значения завершилось в нескольких деревнях Псковского района.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", светильники смонтировали в деревнях Гверздонь и Красиковщина на дороге Малая Толбица - Гверздонь – Мельницы, в деревне Спасовщина на дороге Лочкино – Спасовщина. Все освещение установлено по современным энергоэффективным технологиям.

Электрификация проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В будущем работы будут продолжены.

В Псковской области в рамках проекта в этом году направят почти 450 млн рублей в пять муниципалитетов: Псков, Псковский, Островский, Палкинский и Печорский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU