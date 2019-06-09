2019-06-09T18:45:36+03:00
Общество

В "Льняном амбаре" музея-заповедника "Михайловское" появился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого скульптора

Это событие произошло благодаря праправнучке поэта
Василиса Алексеева
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Фото: Пушкинский музей-заповедник.Фото: Пушкинский музей-заповедник.
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В Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялось открытие бюста поэта, который преподнесли в дар музею-заповеднику гости из Германии.

Об этом "Комсомольской правде-Псков" рассказала пресс-атташе музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева. Это событие инициировало Немецкое Пушкинское общество, руководителем которого является графиня Клотильда фон Ринтелен, праправнучка Пушкина. Меценатом выступила фирма «Promota.de GmbH».

Автор бюста — немецкий скульптор и художник Анна Франциска Шварцбах. Художница рассказала, что серьезно занималась изучением автопортретов и портретов русского поэта. Над бюстом она работала в большей степени ориентируясь именно на автопортреты Пушкина.

Подарок из Германии установили в «Льняном амбаре» — в выставочном зале, расположенном в мемориальной усадьбе поэта «Михайловское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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