В "Льняном амбаре" музея-заповедника "Михайловское" появился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого скульптора
В Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» состоялось открытие бюста поэта, который преподнесли в дар музею-заповеднику гости из Германии.
Об этом "Комсомольской правде-Псков" рассказала пресс-атташе музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева. Это событие инициировало Немецкое Пушкинское общество, руководителем которого является графиня Клотильда фон Ринтелен, праправнучка Пушкина. Меценатом выступила фирма «Promota.de GmbH».
Автор бюста — немецкий скульптор и художник Анна Франциска Шварцбах. Художница рассказала, что серьезно занималась изучением автопортретов и портретов русского поэта. Над бюстом она работала в большей степени ориентируясь именно на автопортреты Пушкина.
Подарок из Германии установили в «Льняном амбаре» — в выставочном зале, расположенном в мемориальной усадьбе поэта «Михайловское».
ИСТОЧНИК KP.RU