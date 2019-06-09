2019-06-09T20:14:51+03:00
Общество

"Ленфильм" планирует снять в Псковской области несколько фильмов о войне

Киностудия расскажет истории войны, о которых раньше не говорили
Василиса Алексеева
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Фото: informpskov.ruФото: informpskov.ru
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом в интервью ПАИ сообщил директор киностудии Эдуард Пичугин.

- Есть проект без срока давности. Я называю это открывать страницы истории, которые не были раньше экранизированы, и никто про них не знает и ли не рассказывал по ряду причин: цензура была или политика в советские времена существовала, при которой не всё можно было рассказать, - поделился директор «Ленфильма» пояснил, что речь идет об оккупации в период Великой Отечественной войны.

- Героические подвиги были на фронтах, и мы про них много знаем, а вот о героических подвигах в тылу, партизанском движении и вообще о том, как жители здесь выживали, мало говорится, - отметил Пичугин, вспомнив, что в Псковской и Ленинградской областях множество деревень были сожжены, как известная всем Хатынь.

По мнению директора киностудии о в нашей истории огромное количество подвигов и героев, о которых необходимо сейчас рассказывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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