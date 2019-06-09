В Псковской области построят два новых современных футбольных поля

СЕГОДНЯ 20:31 2019-06-09T20:31:30+03:00

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на депутата Псковского областного Собрания, президента Федерации футбола Псковской области, президента футбольного клуба «Псков-747» Алексея Севастьянова. Соглашение о строительстве новых спортивных объектов было заключено в Москве.

По словам Севастьянова, на строительство полей выделят 80 миллионов рублей - по 40 миллионов рублей на каждое поле. Финансирование на строительство пойдет из федерального бюджета на 99%, и из регионального на 1%.

Алексей Севастьянов высказал мнение, что новые футбольные поля должны появится в Пскове и Великих Луках, но финальное решение примет региональная администрация. По плану футбольные поля должны появиться в 2020 и 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU