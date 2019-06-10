2019-06-10T10:11:43+03:00
Общество

За проведение ОГЭ педагогам Пскова будут доплачивать

Размер выплаты установит администрация региона
Анна БЫСТРОВА
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За проведение государственных испытаний в школе будут доплачивать.За проведение государственных испытаний в школе будут доплачивать.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Педагоги Пскова получат право на денежную компенсацию за участие в подготовке и проведении любых форм государственной итоговой аттестации. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, внести поправку в законопроект «Об образовании в Псковской области» предложил прокурор региона.

Это поможет привести областное законодательство в соответствие с требованиями Федерального уровня. Новый закон с 1 января 2019 года обязует выплатить компенсацию учителям за подготовку и проведение государственных экзаменов.

Выплату теперь смогут получить не только учителя-организаторы ЕГЭ. Денежная компенсация полагается и за проведение экзамена для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, и за подготовку к экзамену для выпускников 9-х классов.

Закон области вступит в силу после десяти дней со дня его официального опубликования. Размер и порядок выплаты компенсации администрация Псковской области будет устанавливать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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