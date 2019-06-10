2019-06-10T13:04:59+03:00
Общество

Псковская область готовится отметить День России

Основные мероприятия пройдут 11 и 12 июня
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковская область готовится отметить День России. Фото: АПОПсковская область готовится отметить День России. Фото: АПО
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12 июня в Псковской области пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Дню России. Организацией праздника занимается областной Центр народного творчества при содействии комитета по культуре региона, передает ПАИ.

11 июня в 12:00 в центре Пскова состоится областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия», а в 17:00 - встреча с представителями национальных организаций и казачества Псковской области «Народов много – страна одна», прозвучат вокальные произведения и отрывки в исполнении победителей конкурса «Псковщина читает Пушкина».

12 июня в в 13 часов в фойе Дома офицеров откроется фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор. После чего начнется концертно-тематическая программа «Наш дом-Россия» с участием народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры». Перед этим запланированы творческие номера лауреатов конкурса чтецов «У каждого в душе своя Россия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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