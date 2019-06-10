2019-06-10T14:56:47+03:00
Спорт

В Псковской области проведут юбилейный Олимпийский день

Жителей и гостей мероприятия ждёт насыщенная культурная программа
Анна БЫСТРОВА
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Основные мероприятия пройдут в Великих Луках на острове ДятлинкаОсновные мероприятия пройдут в Великих Луках на острове Дятлинка
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Псковская область выиграла грантовый конкурс Олимпийского комитета России на проведение Олимпийского дня в 2019 году. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, заявка региона вошла в число 15 лучших, так как область представила на конкурс обширную программу. Главной площадкой для проведения спортивного дня станет остров Дятлинка в Великих Луках.

— Псковская область представила на конкурс полноценное мероприятие, на котором будет 10 площадок, богатая культурная программа, а также ряд мероприятий в 16 муниципалитетах, — добавил один из организаторов мероприятия, руководитель некоммерческой организации «Псковский спорт» Арслан Байрамов.

На организацию Олимпийского дня регион получил 760 тысяч рублей. В преддверии праздника, великолукские школьники смогут поучаствовать в Олимпийском квесте. А 16 июня жителей и гостей города ждут на 10 интерактивных спортивных площадках. В Олимпийский день в Великих Луках также пройдёт концерт и шоу силового экстрима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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