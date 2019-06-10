2019-06-10T15:30:16+03:00
Спорт

В Псковской области пройдёт Ганзейская парусная регата

Соревнования продлятся три дня, в них примут участие пятнадцать лодок из разных стран
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Гонка приурочена к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времениГонка приурочена к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времениФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В деревне Кривск Псковской области пройдёт Ганзейская Псковская парусная регата.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» организаторы соревнований, в этом году гонка пройдёт уже в 16-й раз и будет приурочена к Международным Ганзейским дням. Мероприятие состоится на Псковском озере с 11 по 17 июня.

Гонка будет проходить три дня, в каждый из которых соревнования будут длиться от 4 до 7 часов. Парусная регата пройдёт при участии 16 разновидностей яхт. В состязаниях примут участие около 15 лодок из России, Германии, Латвии, Эстонии и Казахстана. В рамках соревнований планируются состязания в паралимпийском классе под названием «2,4 метра». Выйдут на старт и обладатели лодок класса «Микро».

КСТАТИ

Под флагом Ганзейской Псковской парусной регаты пройдут и Межрегиональные детско-юношеские соревнования яхт. Ожидается, что в них примут участие около 9 лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За долги житель Псковской области лишился дорогой иномарки
Псковские пограничники изъяли у гражданина Украины винтовку
В Псковской области проведут юбилейный Олимпийский день
В Псковскую область прислали новую технику для вывоза мусора
Псковская область готовится отметить День России
В Стругах Красных полуторагодовалая девочка умерла после падения со второго этажа
За проведение ОГЭ педагогам Пскова будут доплачивать
В Псковской области построят два новых современных футбольных поля
"Ленфильм" планирует снять в Псковской области несколько фильмов о войне
В "Льняном амбаре" музея-заповедника "Михайловское" появился бюст Александра Пушкина в исполнении немецкого скульптора
В Псковском районе в нескольких деревнях появилось освещение на пешеходных переходах
На четырех участках федеральных трасс в Псковской области изменился скоростной режим
Около 27 тысяч человек побывали в сельце Михайловском на празднике пушкинской поэзии
В Пскове ищут очевидцев ДТП с участием мотоциклиста и девочки на велосипеде
Главный День Пушкинской поэзии и русской культуры стартовал в Пушкиногорском районе
Губернатор Псковской области поздравил социальных работников с профессиональным праздником
Трассу от Пскова до границы с Эстонией будут ремонтировать
Авиарейсы из Пскова в Сочи теперь выполняют два раза в неделю
Самые большие коллективы приедут на псковскую Ганзу из Латвии
В Псковской области меньше людей стали употреблять наркотики
Центр обслуживания клиентов компании "Экопром" заработал в Пскове в полном режиме
Тестирование на выявление ВИЧ прошли 862 жителя Псковской области