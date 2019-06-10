В Псковской области пройдёт Ганзейская парусная регата

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-10T15:30:16+03:00

Соревнования продлятся три дня, в них примут участие пятнадцать лодок из разных стран

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В деревне Кривск Псковской области пройдёт Ганзейская Псковская парусная регата.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» организаторы соревнований, в этом году гонка пройдёт уже в 16-й раз и будет приурочена к Международным Ганзейским дням. Мероприятие состоится на Псковском озере с 11 по 17 июня.

Гонка будет проходить три дня, в каждый из которых соревнования будут длиться от 4 до 7 часов. Парусная регата пройдёт при участии 16 разновидностей яхт. В состязаниях примут участие около 15 лодок из России, Германии, Латвии, Эстонии и Казахстана. В рамках соревнований планируются состязания в паралимпийском классе под названием «2,4 метра». Выйдут на старт и обладатели лодок класса «Микро».

КСТАТИ

Под флагом Ганзейской Псковской парусной регаты пройдут и Межрегиональные детско-юношеские соревнования яхт. Ожидается, что в них примут участие около 9 лодок.

ИСТОЧНИК KP.RU