Псковские пограничники изъяли у гражданина Украины винтовку

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-10T16:05:50+03:00

Нарушитель заявил пограничникам, что не везёт ничего запрещённого Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Сотрудники Пограничного управления во время досмотра транспорта на границе Российской Федерации задержали гражданина Украины, который пытался ввезти в струну винтовку.

Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, инцидент произошёл в Пыталовском районе на автомобильном пункте пропуска «Лудонка».

Иностранный гражданин планировал пересечь границу России на автомобиле «Фольксваген». 52-летний мужчина заявил сотруднику службы безопасности, что не везет с собой оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы. Однако во время досмотра личного автотранспорта иностранца, сотрудники пограничного контроля обнаружили в багажнике иномарки малокалиберную винтовку в разобранном виде.

Сотрудники ФСБ изъяли оружие и передали его сотрудникам Псковской таможни для проведения необходимой экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU