Псковские пограничники изъяли у гражданина Украины винтовку
Сотрудники Пограничного управления во время досмотра транспорта на границе Российской Федерации задержали гражданина Украины, который пытался ввезти в струну винтовку.
Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области, инцидент произошёл в Пыталовском районе на автомобильном пункте пропуска «Лудонка».
Иностранный гражданин планировал пересечь границу России на автомобиле «Фольксваген». 52-летний мужчина заявил сотруднику службы безопасности, что не везет с собой оружие, боеприпасы и другие запрещенные предметы. Однако во время досмотра личного автотранспорта иностранца, сотрудники пограничного контроля обнаружили в багажнике иномарки малокалиберную винтовку в разобранном виде.
Сотрудники ФСБ изъяли оружие и передали его сотрудникам Псковской таможни для проведения необходимой экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU