За долги житель Псковской области лишился дорогой иномарки

СЕГОДНЯ 16:38 2019-06-10T16:38:32+03:00

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Житель Палкинского района лишился внедорожника INFINITI за долги. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области, мужчина задолжал около 2 миллионов рублей. Мужчина с 2017 по 2019 год не платил по алиментам и штрафам ГИБДД. В его отношении было открыто 7 исполнительных производств. Однако должник не торопился выплачивать необходимую сумму.

Судебный пристав «заморозил» денежные счета должника в банке. Кроме того, судебный пристав-исполнитель установил, что должнику принадлежит дорогостоящий внедорожник INFINITI. В рамках закон был арестован и он.

Если должник не сможет рассчитаться по долгам, автомобиль будет подан в счёт погашения задолженностей.

КСТАТИ

В 2019 году под арест судебных приставов региона из-за задолженностей попало уже 178 автомобилей. Общая стоимость транспортных средств превышает 240 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU