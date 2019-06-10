2019-06-10T18:04:55+03:00
Общество

Около сотни коров не пропустили сотрудники Россельхознадзора в Псковскую область

У животных отсутствовали ветеринарные сертификаты
Анна БЫСТРОВА
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В настоящее время подготовлены документы о возврате крупного рогатого скота в ЭстониюВ настоящее время подготовлены документы о возврате крупного рогатого скота в Эстонию
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Почти сто голов крупного рогатого скота не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, животных пытались провести через МАПП «Шумилкино». Граждане Эстонии перевозили 90 коров из уезда Валгамаа через Россию в Республику Казахстан.

Во время проверки документов оказалось, что ветеринарные сертификаты на крупный рогатый скот имеют множество недочётов. В них отсутствовала информация об исследованиях на туберкулёз, лейкоз, бруцеллёз. Неизвестным оказался и адрес предприятия-поставщика.

Из-за этих нарушений сотрудники Россельхознадзора Псковской области были вынуждены запретить ввоз коров на территорию России. В настоящее время подготовлены документы о возврате груза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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