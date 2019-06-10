Около сотни коров не пропустили сотрудники Россельхознадзора в Псковскую область
Почти сто голов крупного рогатого скота не прошли ветеринарный контроль на российско-эстонской границе в Псковской области. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, животных пытались провести через МАПП «Шумилкино». Граждане Эстонии перевозили 90 коров из уезда Валгамаа через Россию в Республику Казахстан.
Во время проверки документов оказалось, что ветеринарные сертификаты на крупный рогатый скот имеют множество недочётов. В них отсутствовала информация об исследованиях на туберкулёз, лейкоз, бруцеллёз. Неизвестным оказался и адрес предприятия-поставщика.
Из-за этих нарушений сотрудники Россельхознадзора Псковской области были вынуждены запретить ввоз коров на территорию России. В настоящее время подготовлены документы о возврате груза.
ИСТОЧНИК KP.RU