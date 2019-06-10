СЕГОДНЯ 18:02 2019-06-10T18:02:35+03:00

Началось обсуждение запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Власти региона обсуждают возможность открытия авиасообщения между Псковом, Ригой и Таллином. Как стало известно "Комсомольской Правде - Псков", об этом в интервью Интерфаксу рассказал губернатор Михаил Ведерников.

На данный момент из Пскова самолетом можно долететь только до Москвы и Сочи. На первом маршруте рейсы выполняются три раза в неделю, на втором — два.

- Уже есть позитивная загрузка. Мы договорились с компанией «Азимут», что, если она будет более 70%, мы не будем субсидировать этот маршрут, а высвободившиеся средства направим, например, на разработку новых маршрутов, - добавил глава области.

Факт, что власти области уже обудили с властями Краснодарского края совместное субсидирование полетов в Сочи.

- 15 млн будем давать мы, 15 - Краснодарский край. Свободные средства мы направим либо на рейсы в Минеральные Воды, либо в Калининград, как один из вариантов, - добавил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU