2019-06-11T11:15:19+03:00
Здоровье

Жителям Псковской области запретили купаться в реках Синяя и Шелонь

Роспотребнадзор назвал и водоёмы, в которых можно купаться без вреда для здоровья
Анна БЫСТРОВА
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Купаться можно и в реке Великой в районе ГородищаКупаться можно и в реке Великой в районе ГородищаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Жителям Псковской области запретили купаться в реках Синяя и Шелонь. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, вода в них не соответствует микробиологическим показателям.

Информация о несоответствии санитарным нормам передана в администрации районов, по которым протекают эти реки. На берегах рек Синяя и Шелонь установят таблички с запретом о купании.

Специалисты назвали также водоёмы, в которых вода пригодна для купания. Среди них пляжи около оздоровительных детских лагерей «Звёздный», «Ленок», «Солнечный». Водные процедуры можно принимать в Псковском, Чудском, Смоленском, Тиглецком озёрах, в озере Рагозино и Плесков, а также в реке Утроя у оздоровительного лагеря «Стремительный. Песок соответствует предъявляемым требованиям.

КСТАТИ

Роспотребнадзор разрешил купаться и в реке Великой. Однако вода в ней безопасна только в районе деревни Городище. На городском пляже купаться запрещено!

ИСТОЧНИК KP.RU

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