Жителям Псковской области запретили купаться в реках Синяя и Шелонь
Жителям Псковской области запретили купаться в реках Синяя и Шелонь. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, вода в них не соответствует микробиологическим показателям.
Информация о несоответствии санитарным нормам передана в администрации районов, по которым протекают эти реки. На берегах рек Синяя и Шелонь установят таблички с запретом о купании.
Специалисты назвали также водоёмы, в которых вода пригодна для купания. Среди них пляжи около оздоровительных детских лагерей «Звёздный», «Ленок», «Солнечный». Водные процедуры можно принимать в Псковском, Чудском, Смоленском, Тиглецком озёрах, в озере Рагозино и Плесков, а также в реке Утроя у оздоровительного лагеря «Стремительный. Песок соответствует предъявляемым требованиям.
КСТАТИ
Роспотребнадзор разрешил купаться и в реке Великой. Однако вода в ней безопасна только в районе деревни Городище. На городском пляже купаться запрещено!
ИСТОЧНИК KP.RU