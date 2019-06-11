В Псковской области назначен новый вице-губернатор по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-11T11:45:41+03:00

Новым вице-губернатором по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству стал Василий Осипов. Фото: asinfo.ru

Изменить размер текста: A A

В Псковской области назначен новый заместитель губернатора Псковской области в сфере ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, им стал Василий Осипов.

Губернатор подчеркнул, что Псковская область активно участвует во всех программах Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Михаил Ведерников обратил внимание нового заместителя на то, что не следует сбавлять темпов работы.

Василий Осипов поблагодарил Михаила Ведерникова за оказанное доверие.

— Надеюсь, что имеющиеся опыт и знания позволят принести пользу региону и обеспечить дальнейшее движение вперед, — сказал он.

КОНКРЕТНО

Осипов Василий Викторович родился в 1963 году в Павлодарской области. С сентября 2015 года — первый заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. С конца марта 2019 года исполнял обязанности председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU