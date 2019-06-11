Псковская область присоединится к Всемирному дню без автомобиля
Псковская область присоединится к Всемирному дню без автомобиля, который пройдёт в стране уже седьмой раз. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, акция пройдёт в рамках Европейской недели мобильности.
Каждый год мероприятие привлекает внимание общественности к избытку автомобилей на дорогах. При помощи проведения различных акций, опросов, вело-парадов организаторы стремятся привлечь внимание жителей к городскому пассажирскому транспорту, велосипедам, пешеходным прогулкам и здоровому образу жизни. Эти действия направлены на сохранение экологии города.
КОНКРЕТНО
Неделя мобильности в Псковской области пройдёт с 16 по 22 сентября и завершится Всемирным днем без автомобиля. Кроме России к акции присоединится более 50 стран мира.
ИСТОЧНИК KP.RU