2019-06-11T12:24:06+03:00
Общество

Псковская область присоединится к Всемирному дню без автомобиля

Акция пройдёт в рамках Европейской недели мобильности
Анна БЫСТРОВА
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Девизом Всероссийского дня без автомобиля-2019 стал призыв "Иди с нами!"Девизом Всероссийского дня без автомобиля-2019 стал призыв "Иди с нами!"Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Псковская область присоединится к Всемирному дню без автомобиля, который пройдёт в стране уже седьмой раз. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, акция пройдёт в рамках Европейской недели мобильности.

Каждый год мероприятие привлекает внимание общественности к избытку автомобилей на дорогах. При помощи проведения различных акций, опросов, вело-парадов организаторы стремятся привлечь внимание жителей к городскому пассажирскому транспорту, велосипедам, пешеходным прогулкам и здоровому образу жизни. Эти действия направлены на сохранение экологии города.

КОНКРЕТНО

Неделя мобильности в Псковской области пройдёт с 16 по 22 сентября и завершится Всемирным днем без автомобиля. Кроме России к акции присоединится более 50 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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