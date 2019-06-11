В Пскове презентуют книгу о Ганзе одиннадцатиклассницы из Москвы

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-11T14:55:44+03:00

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Накануне Ганзы в региональном центре презентуют книгу под названием «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую». Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в Псковской городской библиотеке, в областном центре напечатано 500 экземпляров книги. Её автором стала одиннадцатиклассница Софья Шамраева из Москвы.

Семья Шамраевых регулярно приезжает во Псков к родственникам. Во время зимних каникул Шамраевы отправились на экскурсию в Порхов, где познакомились с почётным гражданином города, краеведом Мартином Нармонтасом. Истории нового знакомого увлекли Софью. В результате родился исторический детектив о древних псковичах. Как сказано в аннотации к изданию, «это краткая увлекательная история о тех временах, когда европейские купцы пускались в опасные предприятия в псковскую землю».

КОНКРЕТНО

Презентация книги «Сказ о ганзейском хождении в землю псковскую» состоится в Пскове 26 июня в 13.00 в «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU