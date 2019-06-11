Псковские сотрудники полиции задержали двух вандалов за надписи на стене здания

СЕГОДНЯ 15:38 2019-06-11T15:38:34+03:00

Парень и девушка разрисовали стену дома на улице Стахановской

Молодые люди будут привлечены к ответственности

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Псковская полиция задержала двух граждан, исписавших стену здания. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, нарушителей заметили сотрудники патрульно-постовой службы во время вечерней проверки.

Полицейские задержали молодого человека и девушку, которые наносили граффити на стену дома по улице Стахановской. Усугубило ситуацию и то, что нарушители распивали спиртные напитки в общественном месте.

Молодые люди были доставлены в отделение полиции для разбирательства. Если окажется, что граффити разжигают политическую или идеологическую вражду, вандалам может грозить арест.

Напомним, в связи с подготовкой города к Международным Ганзейским дням полиция Пскова уделяет особое внимание нанесению граффити на стены зданий. Стражи правопорядка пресекают вандализм.

ИСТОЧНИК KP.RU