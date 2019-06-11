2019-06-11T16:08:26+03:00
Общество

Псковская область хочет войти в госпрограмму по развитию сельских территорий

С такой инициативой выступил на встрече с аграриями губернатор региона, Михаил Ведерников
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
К 2025 году в сёлах Псковской области повысится качество жизниК 2025 году в сёлах Псковской области повысится качество жизниФото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой о включении региона в комплексную государственную программу развития сельских территорий. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в Псковском агентстве информации, это предложение глава региона озвучил во время визита в Псковскую область вице-премьера Алексея Гордеева.

Детально этот вопрос обсуждался на встрече с аграриями, прошедшей 11 июня в Пскове. Основная цель программы по развитию села - повышение качества жизни и повышение рождаемости в малых населённых пунктах. Программа рассчитана на 2020-2025 годы.

Хотя за последние пять лет Псковская область добилась значительных результатов в сельском хозяйстве, ещё есть к чему стремиться. Включение региона в государственную программу по поддержке малых населённых пунктов поможет создать выгодные для условия для развития села.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатора Псковской области в разработке программы социально-экономического развития поддержит Антон Силуанов
В Псковской области без нарушений завершился основной период сдачи ЕГЭ
На главной сцене Пскова состоялось закрытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры
Алексей Гордеев и Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод
Псковские сотрудники полиции задержали двух вандалов за надписи на стене здания
В Пскове презентуют книгу о Ганзе одиннадцатиклассницы из Москвы
Глава региона провел торжественный прием в псковском Кремле накануне Дня России
Псковская область присоединится к Всемирному дню без автомобиля
В Псковской области назначен новый вице-губернатор по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству
Жителям Псковской области запретили купаться в реках Синяя и Шелонь
В Псковской области выросло производство промышленной и сельскохозяйственной продукции
Около сотни коров не пропустили сотрудники Россельхознадзора в Псковскую область
Началось обсуждение запуска авиарейсов из Пскова в Ригу и Таллин
За долги житель Псковской области лишился дорогой иномарки
Псковские пограничники изъяли у гражданина Украины винтовку
В Псковской области пройдёт Ганзейская парусная регата