Псковская область хочет войти в госпрограмму по развитию сельских территорий

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-11T16:08:26+03:00

С такой инициативой выступил на встрече с аграриями губернатор региона, Михаил Ведерников

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с инициативой о включении региона в комплексную государственную программу развития сельских территорий. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в Псковском агентстве информации, это предложение глава региона озвучил во время визита в Псковскую область вице-премьера Алексея Гордеева.

Детально этот вопрос обсуждался на встрече с аграриями, прошедшей 11 июня в Пскове. Основная цель программы по развитию села - повышение качества жизни и повышение рождаемости в малых населённых пунктах. Программа рассчитана на 2020-2025 годы.

Хотя за последние пять лет Псковская область добилась значительных результатов в сельском хозяйстве, ещё есть к чему стремиться. Включение региона в государственную программу по поддержке малых населённых пунктов поможет создать выгодные для условия для развития села.

ИСТОЧНИК KP.RU