Алексей Гордеев и Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-11T16:29:20+03:00

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Алексей Гордеев вместе с Михаилом Ведерниковым посетили Псковский городской молочный завод. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, вовремя осмотра завода делегация ознакомилась с производственной линией и работой отдельных цехов.

Вовремя визита Алексей Гордеев отдельно поинтересовался, как осуществляется контроль качества сырья и готового продукта. Ему рассказали, что за этим следят сотрудники аналитических и микробиологических лабораторий. Они проверяют продукцию на соответствие необходимым требованиям на разных этапах производства.

После посещения завода Алексей Гордеев провел совещание, на котором обсуждались вопросы развития сельского хозяйства региона. А также возможность включения Псковской области в госпрограмму комплексного развития села, направленную на улучшение бытовых и жизненных условий более 37 миллионов сельских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU