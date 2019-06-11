2019-06-11T16:29:20+03:00
Экономика

Алексей Гордеев и Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод

Это одно из старейших предприятий области
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Алексей Гордеев и Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод. Фото: АПОАлексей Гордеев и Михаил Ведерников посетили Псковский городской молочный завод. Фото: АПО
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Алексей Гордеев вместе с Михаилом Ведерниковым посетили Псковский городской молочный завод. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, вовремя осмотра завода делегация ознакомилась с производственной линией и работой отдельных цехов.

Вовремя визита Алексей Гордеев отдельно поинтересовался, как осуществляется контроль качества сырья и готового продукта. Ему рассказали, что за этим следят сотрудники аналитических и микробиологических лабораторий. Они проверяют продукцию на соответствие необходимым требованиям на разных этапах производства.

После посещения завода Алексей Гордеев провел совещание, на котором обсуждались вопросы развития сельского хозяйства региона. А также возможность включения Псковской области в госпрограмму комплексного развития села, направленную на улучшение бытовых и жизненных условий более 37 миллионов сельских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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