Губернатора Псковской области в разработке программы социально-экономического развития поддержит Антон Силуанов
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил поддержку Первого заместителя редседателя Правительства Российской Федерации — Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова в разработке обособленной государственной программы социально-экономического развития Псковской области. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава области рассказал во вторник, 11 июня, по итогам рабочей встречи с федеральным руководителем в столице России.
Ожидается, что перечень первоочередных мероприятий государственной программы прежде всего будет направлен на сохранение и развитие экономического потенциала области, стабилизацию демографической ситуации в регионе, увеличение доходов населения и повышение доступности и качества социальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU