2019-06-11T20:13:17+03:00
Политика

Губернатора Псковской области в разработке программы социально-экономического развития поддержит Антон Силуанов

Об этом они договорились в ходе рабочей встречи в Москве
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Губернатора Псковской области в разработке программы социально-экономического развития поддержит Антон СилуановГубернатора Псковской области в разработке программы социально-экономического развития поддержит Антон СилуановФото: Александр ГЛУЗ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников получил поддержку Первого заместителя редседателя Правительства Российской Федерации — Министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова в разработке обособленной государственной программы социально-экономического развития Псковской области. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава области рассказал во вторник, 11 июня, по итогам рабочей встречи с федеральным руководителем в столице России.

Ожидается, что перечень первоочередных мероприятий государственной программы прежде всего будет направлен на сохранение и развитие экономического потенциала области, стабилизацию демографической ситуации в регионе, увеличение доходов населения и повышение доступности и качества социальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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