Губернатор Псковской области поздравил жителей с Днем России

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-12T09:40:03+03:00

Он пожелал жителям области вам здоровья, счастья, мира и благополучия

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-История Российской Федерации — это история почти 200 национальностей, 85 субъектов, 1100 городов, 1286 поселков и более чем 155 тысяч сел и деревень, которые объединяют общая культура, наследие, прошлое и будущее, - напомнил глава региона в поздравлении и отметил, что в этот день отмечается годовщина важнейшего решения о начале нового общего пути, основными ценностями которого являются сильное и независимое государство, права и свободы человека, взаимное уважение интересов каждого гражданина страны.

- Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто в тяжелейших исторических обстоятельствах сохранил страну, вывел ее на уверенный путь развития. Мы чествуем нашу общую Родину, ради которой всегда готовы на созидательный и конструктивный труд, - сказал губернатор.

В завершении он пожелал жителям области вам здоровья, счастья, мира и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU