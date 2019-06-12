Парусная регата и воздухоплаватели, флешмоб и концерт - Псковская область отмечает День России

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-12T10:41:32+03:00

Праздничные мероприятия начнутся в полдень в Пскове, Печорском районе и Великих Луках

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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", праздничные мероприятия, посвященные Дню России, который отмечается сегодня, 12 июня, начнутся в 12.00.

В 12.00 на базе пансионата «Кривск» в Печорском районе откроется 16-я Псковская парусная регата.

В 13.00 в фойе Дома офицеров откроется фотовыставка художника-иконописца Анны Кудрявцевой из Печор. В то же время начнется концерт в Детском парке.

Псков присоединится к Всероссийскому флешмобу «Россия в движении». На площади Ленина, перед главным корпусом учебного заведения, студенты исполнят трехминутный танцевальный номер.

В 14.00 начнется концертно-тематическая программа «Наш дом-Россия» с участием народного самодеятельного коллектива «Театр танца «Русские узоры». Зрители увидят более 25 номеров различной тематики: народные, патриотические, национальные и танцы, раскрывающие тему А.С. Пушкина.

В Великих Луках с 18:00 до 20:00 пройдет одно из самых зрелищных мероприятий 24-й Международной встречи воздухоплавателей. Состоится общий старт аэростатов.

ИСТОЧНИК KP.RU