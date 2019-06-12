2019-06-12T11:46:56+03:00
Общество

В тройку лидеров рейтинга глав регионов по СЗФО вошел Михаил Ведерников

Компания "Медиалогия" подвела итоги за май
Василиса АЛЕКСЕЕВА
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"Медиалогия" обрабатывает 51 тысячу информационных источников."Медиалогия" обрабатывает 51 тысячу информационных источников.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В мае в медиарейтинге глав регионов СЗФО псковский губернатор Михаил Ведерников занял третье место.

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", об этом сообщило ПАИ со ссылкой на компаниию «Медиалогия», которая составляет рейтинг.

Первое место занял врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором оказался губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 19 место. Возглавил общий майский рейтинг врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, второе место у мэра Москвы Сергея Собянина, третье у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Рейтинг строится на основе базы средств массовой информации системы «Медиалогия», которая включает в себя более 51 тысячи источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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