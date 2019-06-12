"Белый приют" окажет помощь расстрелянному в Порховском районе аисту
Аисту, которого неизвестные расстреляли в деревне Славковичи Порховского района, окажет помощь приют "Белый аист". Как стало известно "Комсомольской правде-Псков" , об этом ПАИ сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.
Информация о том, что в дереве Славковичи Порховского района неизвестные ночью расстреляли гнездившихся аистов, появилась в группе «Жесть по-псковски» в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказали очевидцы, одного аиста убили, второго ранили. Раненый аист ходил по полю с опущенным крылом и подойти к себе не давал.
После публикации в СМИ история получила широкую огласку. Приют вызвался помочь раненной птице.
Как рассказала Вера Баданина, ветеринарная служба Гдовского района готова принять пострадавшую птицу для осмотра и оказать посильную помощь. Приют «Белый аист» разыскивает волонтеров, чтобы доставить аиста в Гдов.
Приют "Белый аист" появился недавно, его главная цель - выхаживать аистов, получивших травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU