Выставка "Бабье царство" художницы Гели Писаревой откроется 13 июня в Пскове
В Доме ремесел (Некрасова,8) 13 июня в 16.00 откроется выставка «Бабье царство».
Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Областном центре народного творчества, свои работы впервые представит художник из Санкт-Петербурга Геля Писарева.
Основу экспозиции составляют скульптуры из любимого материала Гели – дерева, их на выставке будет представлено около сорока. Также зрители увидят более шестнадцати панорамных живописных работ мастера. В день открытия 13 июня гости смогут познакомиться с автором работ, окунуться в мир природы и сельского пейзажа, ощутить мудрость поколений через картины и скульптуры, вырезанные из дерева.
КОНКРЕТНО
Галина Демьяновна Писарева (Геля Писарева) — скульптор, живописец, график. Родилась в 1933 году в Ленинграде, но ее бабушка по материнской линии происходила из российской глубинки и жила в Пскове, неподалеку от Гремячей башни. Работы художницы вошли в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современного искусства в Москве и многих других музеев.
ИСТОЧНИК KP.RU