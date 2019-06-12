2019-06-12T19:45:01+03:00
Общество

Выставка "Бабье царство" художницы Гели Писаревой откроется 13 июня в Пскове

Зрители увидят деревянные скульптуры и живописные работы художницы из Санкт-Петербурга
Василиса АЛЕКСЕЕВА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В Доме ремесел (Некрасова,8) 13 июня в 16.00 откроется выставка «Бабье царство».

Как рассказали "Комсомольской правде-Псков" в Областном центре народного творчества, свои работы впервые представит художник из Санкт-Петербурга Геля Писарева.

Основу экспозиции составляют скульптуры из любимого материала Гели – дерева, их на выставке будет представлено около сорока. Также зрители увидят более шестнадцати панорамных живописных работ мастера. В день открытия 13 июня гости смогут познакомиться с автором работ, окунуться в мир природы и сельского пейзажа, ощутить мудрость поколений через картины и скульптуры, вырезанные из дерева.

КОНКРЕТНО

Галина Демьяновна Писарева (Геля Писарева) — скульптор, живописец, график. Родилась в 1933 году в Ленинграде, но ее бабушка по материнской линии происходила из российской глубинки и жила в Пскове, неподалеку от Гремячей башни. Работы художницы вошли в собрания Третьяковской галереи, Русского музея, Музея современного искусства в Москве и многих других музеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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