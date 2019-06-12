2019-06-12T15:05:16+03:00
Политика

Эксперт: У псковского губернатора уверенные позиции регионального молодого лидера

Михаил Ведерников вошел в тройку медиарейтинга среди глав Северо-Запада
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Профессор Санкт-Петербургского экономического университета, эксперт при ООН по PR Алексей Кривоносов прокомментировал попадание псковского губернатора в тройку лидеров медиарейтинга среди глав субъектов СЗФО.

- Медийное пространство - это некое зеркало того, что делает губернатор. Он активно работает по всем направлениям, у него достаточно уверенные позиции регионального молодого лидера, - убежден эксперт.

Медиарейтинг - это результат конкретной работы главы региона и его команды.

- Это можно назвать успехом для губернатора. Его медийное пространство действительно стало более концентрированным именно в последние несколько месяцев, - добавил собеседник Псковского агентства информации.

По словам эксперта, лидирующие позиции в такого рода рейтингах свидетельствуют о том, что Михаил Ведерников становится неформальным лидером общественного мнения. И ему не требуется прилагать каких-то особых усилий для сохранения успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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