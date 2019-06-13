2019-06-13T12:27:14+03:00
Общество

В Пскове открылась иеждународная библиотечная конференция "Культура приграничья"

Она начала работу 13 июня
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
В Пскове открылась иеждународная библиотечная конференция "Культура приграничья"В Пскове открылась иеждународная библиотечная конференция "Культура приграничья"Фото: Дарья ХВАТКОВА
Изменить размер текста:

В Пскове начала работу международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, с приветственной речью перед гостями мероприятия выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она отметила, что библиотечные работники играют важную роль в развитии образования любого государства, поэтому в России в рамках госпрограмм развитию библиотечного дела «уделяется большое внимание». Вера Емельянова поблагодарила библиотекарей за ежедневный тяжелый труд, который «имеет огромное значение». От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова она пожелала участникам конференции всего самого наилучшего.

Также слово взял вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Он заявил, что библиотечная конференция - «это очень важное для нашего региона мероприятие».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Великих Луках аферисты под видом сотрудников банка похитили более 150 тысяч рублей
В Пскове пройдут первые в истории региона "Гонки дронов"
Фонд ЖКХ одобрил заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры
В Пскове наградили победителей областного конкурса "Псковская книга-2018"
В Псковской области откроют 9 новых детских садов
Жительница Псковской области получила 5 месяцев исправительных работ за неуплату алиментов
Администрация двух школ Псковской области ответит за некачественное питание учеников
Выставка "Бабье царство" художницы Гели Писаревой откроется 13 июня в Пскове
В Пскове расписание городских автобусов № 14 и 14а изменится с 13 июня
Эксперт: У псковского губернатора уверенные позиции регионального молодого лидера
"Белый приют" окажет помощь расстрелянному в Порховском районе аисту
В тройку лидеров рейтинга глав регионов по СЗФО вошел Михаил Ведерников