В Пскове открылась иеждународная библиотечная конференция "Культура приграничья"

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-13T12:27:14+03:00

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В Пскове начала работу международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации Псковской области, с приветственной речью перед гостями мероприятия выступила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она отметила, что библиотечные работники играют важную роль в развитии образования любого государства, поэтому в России в рамках госпрограмм развитию библиотечного дела «уделяется большое внимание». Вера Емельянова поблагодарила библиотекарей за ежедневный тяжелый труд, который «имеет огромное значение». От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова она пожелала участникам конференции всего самого наилучшего.

Также слово взял вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Он заявил, что библиотечная конференция - «это очень важное для нашего региона мероприятие».

ИСТОЧНИК KP.RU