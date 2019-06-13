2019-06-13T14:10:43+03:00
Общество

В Псковской области откроют 9 новых детских садов

Они начнут работу до конца 2019 года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Псковской области откроют 9 новых детских садовВ Псковской области откроют 9 новых детских садовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Псковской области планируют открыть девять новых детских садов. Об этом "Комсомольской Правде - Псков" рассказали в информационном агентстве ТАСС со ссылкой на председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

По словам чиновника, в частности, в областном центре будут построены два новых больших детских сада на 270 мест. Также до конца текущего года дополнительно будут построены ещё два детсада по 120 мест в Пскове и Псковском районе. Кроме того, в Псковском районе на улице Пражской также откроется детский сад, который будет расположен в многоквартирном жилом доме. Ещё два детских сада откроют в Великих Луках.

Александр Седунов рассказал, что всего будет создано около 1,2 тысяч мест для детей, что позволит частично решить проблему с очередями. Он также сообщил, что в текущем году на строительство детсадов выделено 155 миллионов рублей из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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