2019-06-13T14:55:46+03:00
Общество

В Пскове наградили победителей областного конкурса "Псковская книга-2018"

Церемония награждения прошла 13 июня
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Названы имена победителей областного конкурса "Псковская книга-2018"Названы имена победителей областного конкурса "Псковская книга-2018"Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Стали известны имена победителей 23-го областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга-2018». Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации региона, победителей наградили 13 июня в рамках открывшейся международной научно-практической библиотечной конференции «Культура приграничья».

Всего на участие в конкурсе были поданы 32 заявки. Победителей выбирали в пяти номинациях.

В номинации "Лучшее литературно-художественное издание" выиграла книга Владимира Клевцова «Прогулки по Пскову», в номинации "Лучшие издание по истории края" - работа Георгия Караева и Александра Потресова «Загадка Чудского озера». Лучшим изданием по туризму названа книга Анны Агеевой «Псков: исторический путеводитель». В номинации "Лучшее издание, подготовленное библиотекой", победителем стал календарь «Псковские даты, 2019», в номинации «Видимая книга» - издание Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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