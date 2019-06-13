Фонд ЖКХ одобрил заявку Псковской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-13T15:06:28+03:00

Общая стоимость проекта - около 268 миллионов рублей

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Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило первую заявку Псковской области на получение финансов для проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории города Пскова. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в Псковском агентстве информации, общая стоимость проекта - около 268 миллионов рублей.

Проектом предусмотрена реконструкция котельной мощностью 16,75 МВт, строительство блочно-модульной котельной мощностью 4,7 МВт и создание системы управления режимами работы. Также планируется строительство и реконструкция теплотрасс протяженностью около 3 километров. Проект планируется реализовать до конца 2021 года.

Проект поможет повысить энергетическую эффективность источников теплоснабжения за счет применения ультрасовременного котельного оборудования, и уменьшение потерь на тепловых сетях за счет применения новейших материалов и полимерных труб.

ИСТОЧНИК KP.RU