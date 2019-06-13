2019-06-13T17:02:34+03:00
Общество

К поиску неизвестных, расстрелявших аистов, подключилась Порховская полиция

Уже известно, что в птиц стреляли из пневматического оружия
Анна БЫСТРОВА
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В настоящее время расстрелянного аиста прооперировалиВ настоящее время расстрелянного аиста прооперировалиФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Порховская полиция подключилась к поиску неизвестных, открывших стрельбу по аистам в ночь с 10 на 11 июня в деревне Славковичи. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уже есть предположение о том, что в птиц стреляли из пневматического оружия.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники подъехали к гнезду аистов на автомобиле и расстреляли пару птиц. Одного из аистов убили сразу, а другой успел взлететь, хотя был ранен. Дробью птице прострелили плечевую кость.

В настоящее время аиста поймали и прооперировали в Гдове, но левое крыло ему пришлось ампутировать.

Общественность бурно отреагировала на происшествие, в адрес стрелявших посыпалась критика.

- Такое просто недопустимо. Это поступок живодёров, - прокомментировал ситуацию депутат областного Собрания Геннадий Григорьев и выразил надежду на то, что виновные в ближайшее время будут установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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