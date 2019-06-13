К поиску неизвестных, расстрелявших аистов, подключилась Порховская полиция
Порховская полиция подключилась к поиску неизвестных, открывших стрельбу по аистам в ночь с 10 на 11 июня в деревне Славковичи. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уже есть предположение о том, что в птиц стреляли из пневматического оружия.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленники подъехали к гнезду аистов на автомобиле и расстреляли пару птиц. Одного из аистов убили сразу, а другой успел взлететь, хотя был ранен. Дробью птице прострелили плечевую кость.
В настоящее время аиста поймали и прооперировали в Гдове, но левое крыло ему пришлось ампутировать.
Общественность бурно отреагировала на происшествие, в адрес стрелявших посыпалась критика.
- Такое просто недопустимо. Это поступок живодёров, - прокомментировал ситуацию депутат областного Собрания Геннадий Григорьев и выразил надежду на то, что виновные в ближайшее время будут установлены.
ИСТОЧНИК KP.RU