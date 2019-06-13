2019-06-13T17:06:58+03:00
Общество

В Пскове наградили лучших медработников региона

Награждение прошло в честь Дня медицинского работника
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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В Пскове наградили лучших медработников регионаВ Пскове наградили лучших медработников регионаФото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове наградили лучших медработников региона. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе администрации псковской области, торжественный прием в честь Дня медицинского работника прошел в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

От имени губернатора Михаила Ведерникова с профессиональным праздником работников сферы здравоохранения поздравила Вера Емельянова. Также к поздравлениям присоединилась председатель Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Она пообещала, что власти продолжат уделять пристальное внимание сфере здравоохранения и модернизации технических средств.

Центральным моментом стало награждение медицинских работников, показавших образцовый труд. Почетной грамотой губернатора отмечены фельдшер филиала «Новоржевский» Пушкиногорской межрайонной больницы Елена Вихрова, медсестра хосписа святой Марфы и Марии Валентина Герасимова, хирург отделения общей хирургии Псковской областной клинической больницы Денис Федоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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