Организаторы рассказали о праздничных площадках Ганзы в Пскове

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-13T17:27:11+03:00

Большинство из них будут работать с 28 по 30 июня 2019 года

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В Пскове с 27 по 30 июня пройдет Ганзейский фестиваль Нового времени. Для праздника в Пскове создадут множество площадок, рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Ганзейской дирекции.

Одной из центральных среди них станут Октябрьская площадь и проспект. Здесь будет смонтирована сцена и развернется ганзейский рынок. Откроется эта площадка в 18 часов 27 июня.

Еще одним привлекательным для гостей местом станет берег реки Великой. Со стороны Мирожского монастыря здесь будут проводить спортивные игры и фестивали, а на противоположном берегу пройдет ганзейская ярмарка.

Берега реки Псковы тоже станут еще одной крупной праздничной площадкой. У Гремячей башни, встанет лагерь реконструкторов. От Троицкого моста вдоль реки расставят несколько сцен. Здесь будут давать концерты и проводить интерактивные программы

Особое место в программе занимает презентация возможностей Псковской области — на улице Калинина разместят площадку, на которой будут представлены предприятия региона.

Партнеры Ганзейских Дней в Пскове

ИСТОЧНИК KP.RU