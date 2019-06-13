Организаторы рассказали о праздничных площадках Ганзы в Пскове
В Пскове с 27 по 30 июня пройдет Ганзейский фестиваль Нового времени. Для праздника в Пскове создадут множество площадок, рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в Ганзейской дирекции.
Одной из центральных среди них станут Октябрьская площадь и проспект. Здесь будет смонтирована сцена и развернется ганзейский рынок. Откроется эта площадка в 18 часов 27 июня.
Еще одним привлекательным для гостей местом станет берег реки Великой. Со стороны Мирожского монастыря здесь будут проводить спортивные игры и фестивали, а на противоположном берегу пройдет ганзейская ярмарка.
Берега реки Псковы тоже станут еще одной крупной праздничной площадкой. У Гремячей башни, встанет лагерь реконструкторов. От Троицкого моста вдоль реки расставят несколько сцен. Здесь будут давать концерты и проводить интерактивные программы
Особое место в программе занимает презентация возможностей Псковской области — на улице Калинина разместят площадку, на которой будут представлены предприятия региона.
Партнеры Ганзейских Дней в Пскове
ИСТОЧНИК KP.RU