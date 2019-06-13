2019-06-13T17:43:52+03:00
Общество

В Пскове уберут остановку автобуса №6 «Рижский проспект»

Остановку упразднят из-за ремонта улицы Юбилейной
Анна БЫСТРОВА
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Остановку упразднят временно в связи с ремонтом дорогиОстановку упразднят временно в связи с ремонтом дороги
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Руководство «Псковпассажиравтотранса» приняло решение убрать остановку автобуса №6 «Рижский проспект» в сторону вокзала. Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», остановку автобуса упразднят временно.

Эта мера вызвана проведением ремонтных работ на участке дороги по ул. Юбилейной. Вместе с тем остановка автобуса №6 "Рижский проспект" в сторону ул. Рокоссовского будет функционировать, но временно переносится за Рижский пр., напротив дома № 51. Автобусы будут останавливаться в указанных местах с 08.00 15 июня по 21.00 16 июня.

Заметим также, что с 14 июня изменится расписание автобуса №2. ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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