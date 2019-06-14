2019-06-14T11:14:39+03:00
Общество

Псковская область примет участие в всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»

Акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Псковская область примет участие в всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»Псковская область примет участие в всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Псковская область примет участие в всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков", главное мероприятие состоится 22 июня в полдень в Пскове, в Сквере павших бойцов.

У Вечного огня пройдет траурный митинг и возложение цветов, а затем в специально подготовленные емкости будет произведен торжественный забор земли с воинского захоронения.

Забор земли произведут более чем на 700 воинских захоронениях во всем регионе. Все кисеты военный комиссариат Псковской области направит в Москву. Землю поместят в гильзу от снаряда, после чего ее закопают у основания главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

КСТАТИ

13 июня президент России Владимир Путин учредил юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в июле в Себежском районе состоится ежегодная Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны России, Латвии и Белоруссии на Кургане Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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