В Пскове 15 июня запретят движение транспорта по центру города

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-14T11:32:56+03:00

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В областном центре 15 июня запретят движение транспорта от Октябрьской площади до улицы Гражданской. Как рассказали "Комсомольской Правде-Псков" в пресс-службе администрации города Пскова, движение машин ограничат из-за проведения в областном центре соревнований по велоспорту на призы победителя «Велогонки мира» Юрия Захарова.

Движение будет запрещено с 16:00 до 21:30. Кроме того, в это же время будет запрещена стоянка автомобилей по улице Советской от Октябрьской площади до перекрестка улиц Советская и Свердлова.

Нельзя будет припарковать машину и на улице Свердлова, от Октябрьского проспекта до улицы Воровского и по улице Воровского, от улицы Гоголя до улицы К.Маркса. Кроме того, запретят стоянку транспорта по улице К.Маркса, от улицы Воровского до площади Ленина, а также парковку в проезде около домов № 1 и 3 площади Ленина. Все ограничения действуют с 16:00 до 21:30.

ИСТОЧНИК KP.RU