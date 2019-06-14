2019-06-14T13:30:38+03:00
Общество

Ребёнку-сироте из Красногородского района отказали в получении жилья

После вмешательства прокуратуры права ребёнка были восстановлены
Анна БЫСТРОВА
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Ребёнку-сироте из Красногородского района отказали в получении жильяРебёнку-сироте из Красногородского района отказали в получении жильяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сироте из Красногородского района Псковской области комиссия отказала в получении жилья. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, девушке не дали жильё потому, что она вовремя не обратилась с просьбой об этом.

В жилищной комиссии Администрации Псковской области сообщили, что девушка не подала заявление об обеспечении её жилым помещением до 23 лет. Прокуратура района провела проверку. Выяснилось, что девушка обращалась с устным заявлением в комитет. Должностные лица знали о сложившейся ситуации, но не предприняли ничего для восстановления справедливости.

Прокурор района обнаружил в действиях жилищной комиссии нарушение Федерального закона и обратился в суд с иском. Его требования были удовлетворены. В настоящее время девушке предоставлена квартира в Опочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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