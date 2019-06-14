2019-06-14T13:27:31+03:00
Общество

На федеральных трассах Псковской области количество ДТП снизилось на 25 процентов

Это статистика за пять месяцев 2019 года
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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На федеральных трассах Псковской области количество ДТП снизилось на 25 процентовНа федеральных трассах Псковской области количество ДТП снизилось на 25 процентовФото: Андрей СТЕПАНОВ
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За пять месяцев текущего года количество ДТП на федеральных трасса в Псковской области сократилось на 25,32 процента. как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», всего зафиксировано 59 происшествий.

Кроме того, количество ДТП в населенных пунктах уменьшилось почти вдвое – с 21 до 11 случаев. В ДТП в этом году пострадали 83 человека, в то время как за это же время в прошлом году – 186, таким образом количество погибших сократилось с 14 до 11 человек.

Стоит отметить, что ни на одной федеральной трассе в Псковской области в этом году не зафиксировано ДТП, причиной которых являлись бы недостатки в состоянии дороги. Всего на федеральных транспортных артериях в Псковской области на сегодняшний день зафиксировано три аварийно-опасных участка общей протяженностью 1 километр 274 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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