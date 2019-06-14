Министр промышленности и торговли России будет курировать Псковскую область

СЕГОДНЯ 14:27 2019-06-14T14:27:41+03:00

Регион при поддержке главы Минпромторга подготовит комплекс мер по ускорению развития Псковской области Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Это поможет сделать региону качественный рывок в развитии

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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров станет куратором Псковской области. Как рассказали «Комсомольской Правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, при поддержке главы Минпромторга региону удастся сделать рывок в развитии.

Возможность кураторства обсуждалась на недавней встрече в Москве. Об итоговом решении Михаил Ведерников сообщил 14 июня.

- Глава Минпромторга хорошо знает потенциал и возможности региона, в первую очередь в части промышленного развития. На протяжении последних лет в регионе растет индекс промышленного производства, развивается единственная на Северо-Западе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кураторство главы Минпомторга подразумевает совместную подготовку комплекса мер по ускорению развития Псковской области. В рамках этого соглашения определятся приоритетные направления развития региона и необходимая для этого инфраструктура.

ИСТОЧНИК KP.RU