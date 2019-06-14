Псковский инспектор ДПС оштрафован на 1 миллион 400 тысяч рублей за получение взятки

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-14T14:40:17+03:00

Кроме того, он не сможет работать в правоохранительных органах в течение трех ближайших лет

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Псковский городской суд вынес обвинительный приговор инспектору ДПС за получение взятки. Как рассказали "Комсомольской Правде - Псков" в пресс-службе прокуратуры Псковской области, ему назначили наказание в виде штрафа размером 1 миллион 400 тысяч рублей а также лишение права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах на срок 3 года.

Установлено, что 29 января 2017 года инспектор ДПС, находясь на служебном посту на Рижском проспекте остановил автомобиль Toyota для проверки документов. Он заявил водителю, что считает его нетрезвым. Водитель был трезв, но побоялся того, что инспектор все равно привлечет его к административной ответственности, отдал ему 20 тысяч рублей в виде взятки.

Осужденный инспектор вернул мужчине водительское удостоверение лишь после получения денег.

ИСТОЧНИК KP.RU