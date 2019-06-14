2019-06-14T14:55:47+03:00
Звезды

Псковичей приглашают поучаствовать в съемках фильма в Пушкинских горах

Съемки пройдут 9 и 10 июля на территории музея-заповедника "Михайловское"
Анна БЫСТРОВА
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Жителей региона ждут на съемках кинофильма «Учености плоды»Жителей региона ждут на съемках кинофильма «Учености плоды»Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Жителей Псковской области приглашают принять участие в съемках массовых сцен художественного фильма Игоря Угольникова «Учености плоды». Как сообщили «Комсомольской Правде-Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в главной роли фильма снимется звезда российского кино Сергей Безруков.

Съемки будут проходить 9 и 10 июля в Пушкинских Горах. В них приглашают поучаствовать мужчин и женщин от 18 до 65 лет, а также детей от 8 до 18 лет. Ждут людей ростом до 180 см.

Так как фильм о немецко-фашистской оккупации, есть ограничения по внешнему виду. Люди с татуировками, ярким маникюром, длинными ногтями не смогут принять участие в съемках. Откажут и кандидатам с перманентным макияжем и яркими волосами.

Для всех желающих будет организована встреча. В Пскове она пройдет 1 июля в 18:00 по адресу: ул. Пушкина, д. 13А (3 этаж). Т.: (8112) 29-18-30, +7 (911) 395-77-63.

Встреча для жителей Пушкинских Гор состоится 2 июля в 14:00 по адресу: ул. Садовая, д. 1. Т.: (81146) 2-33-03, 2-33-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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